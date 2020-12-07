Устаревшая Арктика

Круглый стол постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, посвящённый обсуждению актуальных вопросов и проблем ведения традиционной деятельности, охоты и рыболовства в Республике Саха (Якутия), состоялся 4 декабря в режиме ВКС, сообщает пресс-служба Ил Тумэна .

В нём приняли участие народные депутаты Якутии, представители органов исполнительной власти республики, главы муниципальных образований, эксперты-представители общественных объединений, депутаты представительных органов муниципальных образований Булунского, Верхоянского, Жиганского улусов и другие.

Заместитель министра сельского хозяйства Якутии Прокопий Николаев в ходе круглого стола проинформировал о том, что в Республике Саха (Якутия) по данным статистики на 1 января 2020 года поголовье оленей составляет 152 тысячи голов. Всего в отрасли с начала года работает 106 оленеводческих хозяйств и территориально охватывает территории 22 административных районов республики. Площадь используемых оленьих пастбищ составляет 80,0 млн гектаров. С 1 января 2020 года в оленеводческих бригадах работают – 1295 человек, в том числе оленеводов – 1051 и чумработников – 244.

Говоря о промысловой охоте, докладчик отметил, что в нашей республике охотничий промысел имеет важную роль в жизни более 3,5 тысяч охотников-промысловиков, большинства представителей коренных малочисленных народов Севера. По его сообщению, в республике ведут деятельность, связанную с охотничьим хозяйством, 360 предприятий, за которыми закреплено 451 охотничьих участков с общей площадью 130 035 тыс. га охотничьих угодий, что составляет 42,5% от всей площади охотничьих угодий республики.

Как отметил замминистра, на сегодня охотничье хозяйство как отрасль находится в кризисном состоянии, нет охотничьих хозяйств, функционирующих в полном объеме. Основообразующим предприятием он назвал АО ФАПК «Сахабулт», который находится в сложном финансовом состоянии. «Ежегодно наблюдается снижение объемов заготовки пушнины, которая связано в первую очередь с соотношением цен на пушнину с общим уровнем цен (стоимостью расходов на подготовку и выход на промысел), который сделал промысел низко рентабельным, снижением спроса на основные виды пушнины, таких как белка, горностай, ондатра, лисица», — пояснил докладчик.

Вместе с тем он отметил, что начиная с 2019 года, идет спад финансирования, что вызывает серьезные опасения, связанные с сокращением объемов финансирования критически важных мероприятий, поддерживающих функционирование рыбохозяйственной отрасли Республики Саха (Якутия).

По его словам, данные риски в настоящее время присущи практически для всех традиционных отраслей экономики Республики Саха (Якутия), поскольку связаны с финансовой неустойчивостью регионального бюджета в последние годы, общим кризисным характером экономики, а также с возникновением и влиянием различных внешних угроз, будь то потрясения глобальной экономики или пандемии.

Так, в бюджете на 2021 год по рыбохозяйственному комплексу предусмотрено государственная поддержка в размере всего 35 млн рублей, если в предыдущие года сумма доходила до 100-125 млн рублей. «По сравнению с прошлым годом за летнюю кампанию выловлено 1800 тонн, что на 40%. Ежегодно на 7-8% увеличивается добываемый объем рыбы. Каждый год для промышленного рыболовства выделяется хозяйствам порядка 7000 тонн рыбы для осуществления промышленного рыболовства», — сказал он.

Основную долю промышленного вылова рыбы дают семь рыбопромысловых улусов — Булунский, Усть-Янский, Нижнеколымский, Аллаиховский, Жиганский, Среднеколымский и Абыйский улусы, в которых добывается более 80% всего объема добытой рыбы.

По его мнению, рыбный промысел в условиях Крайнего Севера – это сложный производственный процесс, несущий большие финансовые затраты. «Для подготовки к летней путине рыболовецким хозяйствам осуществляется государственная поддержка в виде финансового обеспечения части затрат. На данные средства рыболовецкие хозяйства закупают ГСМ, оплачивают заработную плату и прочие расходы. Это позволяет в целом успешно проводить летнюю путину», — отметил замминистра.

В своем докладе Прокопий Николаев остановился на актуальных вопросах и проблемах традиционных отраслей. В частности, в оленеводстве он обратил внимание на тот факт, что оленьи пастбища фактически не закреплены в госреестре за оленеводческими хозяйствами.

Он отметил, что при этом 80 % оленьих пастбищ относятся к землям Лесного фонда. «Отвод и закрепление таких земель осуществляется на основе аукциона. Участие оленеводческих хозяйств на данных участках в связи отсутствием средств не представляется возможным. На данном этапе все документы оленеустройства пастбищ и оценка возможности пастбищ, которые были сделаны в 80-х годах прошлого века, устарели – изменились собственники, многочисленные лесные пожары и промышленное освоение дают новые корректировки», — сказал докладчик.

По его мнению, в связи с этим необходимо внесение изменений в Земельный и Лесной кодексы РФ о безвозмездном и бессрочном закреплении оленьих пастбищ за оленеводческими хозяйствами.

По данным МИЗО республики, на сегодня учет оленьих пастбищ ведется в составе других угодий по формам федерального статистического наблюдения за земельными ресурсами. При этом понятие «оленьи пастбища» исключено из ГОСТ «Земли. Термины и определения», утвержденного постановлением Госстандарта СССР в 1985 году. Прокопьев предложил восстановить это понятие в земельном законодательстве как отдельный вид угодий.

По промысловой охоте он акцентировал внимание на высокую ставку арендного платежа за охотничьи угодья. «Необходимо ставить вопрос о снижении ставок арендных платежей за охотничьи угодья северных территорий Дальнего Востока РФ, так как продуктивность северных лесов несравнима с продуктивностью тайги той же Карелии, Приморья и Амура», — считает замминистра.

Вместе с тем в своем докладе Николаев затронул ряд проблем, решение которых требует изменения существующего законодательства. Речь шла о проведении территориального охотустройства для обеспечения рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. По его словам, на сегодняшний день территориальным охотустройством не охвачено десятки улусов.

Кроме того, он отметил, что материально-техническая база рыбодобывающих организаций не соответствуют современным требованиям. «Недостаточность оснащения замораживающим оборудованием, системами холодильного хранения, малотоннажным флотом негативно сказывается на качестве рыбной продукции, вызывая снижение ее конечной стоимости за счет увеличения низкосортной составляющей в объеме выловленной рыбы. Низкая механизация труда, проведения лова устаревшими методами и средствами делает работу рыбака тяжелой и низкооплачиваемой. В конечном итоге перечисленные проблемы негативно сказываются на рентабельности производства, повышая необходимость субсидирования отрасли», — подчеркнул докладчик.

Он продолжил: «Многие предприятия располагаются в помещениях, где невозможно внедрение современных технологий для производства высококачественной рыбной продукции, отвечающей требованиям международных стандартов типа ХАССП. В свое время международная сделка по поставке рыбы в Китайскую Народную Республику не состоялась именно из-за несоответствия здания Якутского рыбзавода и соблюдения поточности технологических процессов обработки рыбы требованиям данного стандарта. За многие годы в республике не построен ни один современный объект по глубокой переработке рыбы».