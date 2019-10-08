Установлены сроки закрытия паромных переправ в Якутии

Завершение работы паромных переправ на территории Якутии будет зависеть от погодно-климатических условий. По прогнозу ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» устойчивое ледообразование на реках Якутии ожидается на уровне прошлых лет.

На р. Лена на участке «Кангалассы – Соттинцы» закрытие паромной переправы ожидается 16-18 октября, переправа «Якутск – Нижний Бестях» ориентировочно завершит работу в этих же числах, на р. Алдан – 12-15 октября и на р.Вилюй – 8-10 октября.

Вне сроков навигации на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях» будут работать суда в сопровождении тяжелых буксиров. Далее в период интенсивного ледостава планируется организация перевозки грузов по маршруту: Жатай — Техтюр с сопровождением ледокола «Капитан Бабичев» ПАО «ЛОРП».