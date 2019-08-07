Установлены несовершеннолетние, повредившие имущество экопарка «Лебединое озеро»

06 августа в Отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от жителя г.Якутска о том, что ночью 03 августа неизвестные, находясь на озере «Щорс», из хулиганских побуждений повредили статуэтку лебедя, а также взломали ящик для пожертвований.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены четверо учащихся городских школ в возрасте от 15 до 18 лет, среди них две девушки. Молодые люди пояснили, что в этот вечер они распивали алкогольные напитки в одном из строящихся домов, а затем отправились на озеро «Щорс» в экопарк «Лебединое озеро», где совершили повреждение имущества. Несовершеннолетние были опрошены в присутствии законных представителей. Инспекторами ПДН извещены руководители общеобразовательных школ, в которых обучаются подростки.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетних к административной ответственности.