Установлены личности найденного малыша и его матери

В Якутске полицейскими установлена личность матери малолетнего мальчика, которого 18 октября нашли в подъезде дома по ул. Кочнева, д.47.

Увидев одинокого испуганного ребенка в подъезде, прибывшая на вызов врач, сообщила об этом на пульт дежурной части МУ МВД России «Якутское». Между тем, в полицию города с заявлением о розыске без вести пропавшего малолетнего никто не обращался. Чтобы оградить найденного ребенка от опасностей, полицейские определили его в детское специализированное учреждение и приступили к установлению его личности и розыску родственников.

Благодаря социальным медиа, на телефонные номера полицейских поступил звонок из г. Санкт-Петербург. Своего внука увидела бабушка, и уже вечером в полицию обратился близкий родственник мальчика, проживающий в Якутске.

Инспекторы ПДН надеются, что у двухлетнего малыша все будет хорошо. В отношении его 29-летней матери розыск продолжен. Со слов родственников выяснилось, что молодая женщина склонна к употреблению алкоголя и ушла из дома 14 октября.