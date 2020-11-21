Чем смертельно отравились жители Таттинского района?

19 ноября 2020 года в с. Томтор Таттинского района зарегистрировано 9 случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семеро с летальным исходом.

Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине «Баай Ас» граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.

Остаток антисептика с магазина был изъят для экспертизы, доставлен в г. Якутск. 20.11.2020 г. на базе аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» проведено лабораторное исследование пробы «Кожный антисептик для обработки рук» пролонгированного действия «ANTISEPT’S» производства ИП Калинин А.В. Свердловская область Сысертский район п. Октябрьский.

Количественный химический анализ установил содержание метанола 69%.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) оперативная информация направлена в правоохранительные органы, также проводятся рейдовые мероприятия по выявлению антисептика в объектах торговли. Установлена реализация в 2х районах республики общим объемом более 200 л., продукция снята с реализации.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя антисептика, отобраны пробы для лабораторного исследования, продукция арестована.

Уважаемые граждане! Антисептические средства необходимо использовать только для НАРУЖНОГО применения в соответствии с инструкцией, не употребляйте их внутрь, это опасно для здоровья и жизни!