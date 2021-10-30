Установлена причина загрязнения реки Большой Ыллымах

По факту загрязнения р. Большой Ыллымах госинспекторами Алданского комитета государственного экологического надзора 26 октября по сообщению жителей пос. Ыллымах Алданского района осуществлен выезд в район бассейна реки Левый Ыллымах.

По результатам обследования установлен факт обустройства искусственной водоотводной канавы из русла реки Левый Ыллымах. Канава расположена в пределах лицензионного участка, принадлежащего ООО «ПРОГРЕСС».

Источником загрязнения реки Левый Ыллымах являются загрязненные воды, вытекающие из искусственно обустроенной канавы. В текущем году в адрес ООО «ПРОГРЕСС» решение на проведение работ по изменению русла. Таким образом, в действиях ООО «ПРОГРЕСС» усматриваются признаки совершения административного правонарушения, предусмотренные ст. 7.6 и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

Госинспекторами Алданского комитета в рамках административного расследования произведены гидрологические замеры и отобраны проб воды.

По данному факту административное расследование находится в работе.

Материалы дела по подведомственности переданы в Управление Росприроднадзора по РС(Я), Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства и Якутскую природоохранную прокуратуру.