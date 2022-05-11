Установлена причина возгорания памятника воинам, павшим в годы ВОВ

В Ленском районе Якутии сотрудники полиции установили причину возгорания у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

В ночь с 10 на 11 мая в Пеледуйский пункт полиции Отдела МВД России по Ленскому району поступило сообщение о возгорании у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», расположенного в пос.Пеледуй по ул.Победы 1.

На место происшествия была направлена оперативная группа под руководством начальника пункта полиции. В ходе проверки, при изучении видеозаписи с камеры уличного наблюдения было установлено, что 10 мая т.г. у памятника без присмотра родителей играли дети, которые поджигали декоративные свечи, находившиеся у подножья памятника. Из-за ветреной погоды огонь перешел на расположенные рядом искусственные венки и цветы.

В настоящий момент установлены трое малолетних детей 2010, 2011 и 2013 г.р., проживающие в одной неполной многодетной семье. В действиях несовершеннолетних отсутствуют признаки умышленного повреждения памятника.

В отношении матери, за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.