Установлена причина пожара в жилом доме г. Алдана

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

8 октября 2020 г. в 23.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Строителей в п. Пеледуй Ленского района. На момент прибытия пожарного подразделения горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 40 кв.м. Спасены два автомобиля, баня и лодка. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводов, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

9 октября 2020 г. в 11.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Степная в п. Пригородный г. Якутска. На момент прибытия пожарного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена стена внутри бесхозного строения на площади 2 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

9 октября 2020 г. в 14.42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х квартирном жилом доме на ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Алдан. На момент прибытия пожарного подразделения был виден сильный дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и стена в квартире на площади 30 кв.м. Причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

9 октября 2020 г. в 15.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в с. Сюльцы Нюрбинского района. В результате пожара огнем поврежден автомобиль УАЗ «Патриот» на площади 12 кв.м. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

9 октября 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 6 сообщений о горении травы и мусора: на ул. Кухто в с. Маган г. Якутска и в п.Геолог в г.Мирный горение травы на общей площади 45 кв.м., горение травы на ул. Абага в с. Сунтар на площади 1 Га, горение мусора на ул. Павла Григорьева в п. Хатыстыр Алданского района, на ул. Аммосова в г.Мирный, в п.Чульиан Нерюнгринского района на общей площади 11,5 кв.м. Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, виновные устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!