12.04.2022
11:56
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Происшествия

Установлен якутянин, расплатившийся при покупке купюрой «банка приколов»

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление о том, что жителя г. Якутска обманули во время сделки купли-продажи. Заявитель пояснил, что продал по объявлению телефон, а позже обнаружил, что покупатель расплатился купюрой «банка приколов» достоинством 5 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 22-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник нашел объявление о продаже сотового телефона, затем связался с продавцом и назначил встречу. Подозреваемый передал потерпевшему в качестве оплаты за смартфон купюры общим номиналом 15 500 рублей, но при этом использовал пятитысячную банкноту с надписью «банк приколов». 

Сотовый телефон изъят. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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