Установлен подозреваемый в серии угонов

В Жиганском районе полицейские установили подозреваемого в серии угонов.

В дежурную часть полиции Жиганского района обратилась местная жительница и сообщила о том, что ночью неизвестный угнал снегоход «Буран» из гаража.

Полицейскими был оперативно установлен подозреваемый — им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Установлено, что до хищения снегохода злоумышленник предпринял попытку угона автомобиля. Он взломал навесной замок чужого гаража, проник внутрь и попытался уехать из села на автомашине УАЗ. Однако транспорт застрял в снегу, так как дорогу сильно замело. Тогда подозреваемый бросил машину и направился в незапертый гараж, принадлежащий заявительнице, откуда похитил снегоход «Буран». На нём злоумышленник добрался до соседнего села, где у него закончилось топливо. Тогда подозреваемый попросил у одного сельчанина бензин. Пока тот заправлял снегоход, злоумышленник успел похитить у отзывчивого мужчины смартфон. По дороге из Жиганского района в г. Якутск был задержан полицейскими.

В ходе разбирательств выяснилось, что ранее злоумышленник уже предпринимал попытку угона другого снегохода, а также совершил угон автомобиля «Тойота Лэнд Крузер».

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.166 «Угон», по ч.2 ст.158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.