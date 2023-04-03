В Якутске полицейскими установлен подозреваемый в краже личного имущества.

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с заявлением о краже личного имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по раскрытию имущественных преступлений МУ МВД России «Якутское», подозреваемый был установлен. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.

Установлено, что потерпевший был в гостях и распивал алкоголь вместе с компанией, в которой был подозреваемый. В ходе распития между хозяином квартиры и потерпевшим возник конфликт, переросший в потасовку. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник, поняв, что за ним никто не наблюдает, незаметно похитил у заявителя дорогостоящий сотовый телефон, наручные часы и 2 500 рублей. По словам подозреваемого, денежные средства он потратил на свои нужды, а телефон по пути потерял. Похищенные наручные часы изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».