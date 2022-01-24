24.01.2022
20:51
105

Коронавирус

Установлен материал, на котором омикрон быстрее погибает

При нахождении вируса во внешней среде его инфекционность, то есть способность к заражению, с течением времени снижается. В целях оценки инфекционности варианта «омикрон» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора провел серию экспериментов по определению жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28ºC). Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике – жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа. 

В целом, динамика снижения инфекционности варианта «омикрон» не отличалась от таковой у ранее изученных вариантов нового коронавируса SARS-CoV-2.

Применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования вариантом «омикрон».

Фото: @ kamelek888
Источник: http://14.rospotrebnadzor.ru/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх