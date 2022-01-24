Установлен материал, на котором омикрон быстрее погибает

При нахождении вируса во внешней среде его инфекционность, то есть способность к заражению, с течением времени снижается. В целях оценки инфекционности варианта «омикрон» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора провел серию экспериментов по определению жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28ºC). Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике – жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа.

В целом, динамика снижения инфекционности варианта «омикрон» не отличалась от таковой у ранее изученных вариантов нового коронавируса SARS-CoV-2.



Применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования вариантом «омикрон».