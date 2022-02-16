Установлен гостиничный воришка

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Якутское» с заявлением о краже денег обратилась 25-летняя местная жительница. Она пояснила, что с другом остановились на ночлег в одной из гостиниц г. Якутска. Там они познакомились с двумя мужчинами. После совместного распития алкогольных напитков потерпевшая наутро обнаружила, что из её кошелька похищены 8 000 рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы установили, что к краже причастен один из новых знакомых потерпевшей — ранее судимый 32-летний мужчина.

Выяснилось, что злоумышленник дождался, когда его новые знакомые выйдут из комнаты, и совершил хищение денег. Часть похищенных денежных средств он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.