Установить ГБО на авто с 90% скидкой

Возможности для переоборудования автомобилей, грузовиков, автобусов, спецтехники на компримированный природный газ расширяются в Якутии.

В Якутске, в квартале Энергетиков , 51/4, появился еще один аккредитованный центр перевода автотранспорта на метан, а всего в республике их насчитывается три.

«Газомоторное топливо в наших условиях может быть вполне выгодным, его можно делать в необходимых для республики объемах, такие проекты уже сейчас готовятся, уверен, что будут реализованы, и сейчас мы вводим очень серьезные льготы для тех граждан, которые будут свои автомобили переводить на газомоторное топливо — субсидии на 90%. Мы уже приняли и будем реализовывать программу строительства газозаправочных станций, чтобы это было доступно не только в Якутске, но и в других районах республики. Газ обязательно мы должны использовать, его у нас много, свой», – ранее отметил глава Якутии Айсен Николаев

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Переоборудовать свой транспорт на заправку метаном можно в аккредитованных пунктах переоборудования AutoGAS PRO и СахаАвтоГазСервис в Якутске, а также Алмаздортранс в Мирном.

В ноябре и декабре, в последние месяцы уходящего 2022 года, газобаллонное оборудование в Якутии можно будет установить с большой выгодой, сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Акция, поддержанная государством, позволяет переоборудовать автомобиль на компримированный природный газ с огромной скидкой. Расходы за покупку оборудования будут составлять всего 10% от всей стоимости ГБО. Остальные 90% расходов возьмет на себя государство.

Например, если переоборудование легкового автомобиля стоит в среднем 100 тыс. рублей, то автомобилист заплатит 10 тыс. рублей, а остальные 90 тыс. рублей будет оплачено из государственного бюджета. Для автомобилистов, перешедших на газовое топливо, транспортный налог снижен на 50 %.

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Власти региона планируют до конца 2030 года увеличить количество газозаправок до 40. Инвесторы, которые будут строить новые заправки, получат финансовую поддержку от Якутии, земельный участок без торгов и нулевой налог на имущество.

Напомним, Якутии в этом году из федерального бюджетa выделено почти 34 млн рублей на строительство новой газозаправочной станции. Кроме того, в этом году в Ленске до конца 2022 года завершится строительство новой многотопливной заправочной станции.