21.12.2021
17:55
140
Происшествия
Устанавливаются причины возгорания в многоэтажном доме в Якутске
21 декабря в 15:12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 5-ти этажном жилом доме на ул. Б.Марлинского в г. Якутск.
Огнеборцы были на месте через четыре минуты. На момент прибытия первого подразделения внешних признаков возгорания не наблюдалось. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество в квартире на площади 1 кв.м. Квартира спасена.
Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении было задействовано 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники МЧС России.
Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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