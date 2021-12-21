Устанавливаются причины возгорания в многоэтажном доме в Якутске

21 декабря в 15:12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 5-ти этажном жилом доме на ул. Б.Марлинского в г. Якутск.

Огнеборцы были на месте через четыре минуты. На момент прибытия первого подразделения внешних признаков возгорания не наблюдалось. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество в квартире на площади 1 кв.м. Квартира спасена.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении было задействовано 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники МЧС России.