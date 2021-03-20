Устанавливаются причины трех пожаров

19.03.2021 в 05-54 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в нежилом 2-х этажном доме по адресу: Сунтарский р-н, с. Сунтар. На момент прибытия пожарного подразделения установлено горение кровли дома. В результате пожара огнем повреждена кровля дома на площади 334,62 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

19.03.2021 в 11-05 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в одном из квартир 2-х квартирного жилого дома по адресу: Сунтарский р-н, с. Хоро. На момент прибытия пожарного подразделения установлено густое задымление в доме. В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие и стены дома на площади 32 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 1 единица техники и 3 человека личного состава.

19.03.2021 в 17-04 в пожарную часть поступило сообщение, что на территории станции по сжижению природного газа произошло происшествие по адресу: Мегинг-Кангалаский р-н, п. Нижний Бестях, территория железнодорожного вокзала. В результате пожара огнем повреждены 2 контейнера на площади 5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава.