19.12.2021
11:22
171

Происшествия

Устанавливаются причины пожара в с. Хатассы

19 декабря 2021 г. в 07.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Малгиных в с. Хатассы ГО «г. Якутск».

На момент прибытия первого пожарного подразделения, через пять минут, горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль.

Общая площадь пожара составила 21 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх