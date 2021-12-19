Устанавливаются причины пожара в с. Хатассы

19 декабря 2021 г. в 07.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Малгиных в с. Хатассы ГО «г. Якутск».

На момент прибытия первого пожарного подразделения, через пять минут, горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль.

Общая площадь пожара составила 21 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.