15.01.2022
10:20
437
Происшествия
Устанавливаются причины пожара на складе в Якутске
14 января в 17:56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошло возгорание в складском помещении пристроенном к кафе на ул. Труда в г. Якутск. Через четыре минуты на месте работали огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарного подразделения внешние признаки возгорания не наблюдались. В результате пожара огнем повреждена вентиляционная труба на площади 0,3 кв.м. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных.
Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 36 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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