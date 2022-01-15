Устанавливаются причины пожара на складе в Якутске

14 января в 17:56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошло возгорание в складском помещении пристроенном к кафе на ул. Труда в г. Якутск. Через четыре минуты на месте работали огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарного подразделения внешние признаки возгорания не наблюдались. В результате пожара огнем повреждена вентиляционная труба на площади 0,3 кв.м. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 36 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.