02.01.2022
16:09
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Происшествия

Устанавливаются причины большого пожара в Амгинском районе

02 января 2021 г. в 07.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании частного гаража и автомобиля «Тойота Ленд-Крузер» на улице Березовая в с. Бетюнь Амгинского района.

Огнеборцы были на месте пожара через две минуты. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара составила 56 кв.м.

Пожарными спасен рядом стоящий трактор. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: ГУ МЧС России пр РС(Я)
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