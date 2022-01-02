Устанавливаются причины большого пожара в Амгинском районе

02 января 2021 г. в 07.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании частного гаража и автомобиля «Тойота Ленд-Крузер» на улице Березовая в с. Бетюнь Амгинского района.

Огнеборцы были на месте пожара через две минуты. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара составила 56 кв.м.

Пожарными спасен рядом стоящий трактор. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.