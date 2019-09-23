Устанавливаются обстоятельства столкновения двух теплоходов

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения на реке Лена двух теплоходов.

По предварительным данным, 22 сентября 2019 года в 22 часа 45 минут по местному времени на реке Лена произошло столкновение теплохода «Паром-9», следовавшего по маршруту «Якутск-Нижний Бестях» с теплоходом «СПТО-832», следовавшего по маршруту «Нижний Бестях-Якутск». На борту теплоходов находились автотранспортные средства с пассажирами.

В результате происшествия пострадавших нет. Теплоход «Паром-9» получил повреждения кормовой части, теплоход «СПТО-832» носовой части, также повреждено транспортное средство, находящееся на борту «Паром-9».

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.