Устанавливается виновник пожара в Вилюйском районе

13 ноября 2020 г. в 07.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на ул. Хохочоя в г. Вилюйск Вилюйского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через три минуты, горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль на общей площади 43 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

13 ноября 2020 г. в 07.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной шиномонтажной мастерской на ул. Шоссейная в г. Покровск Хангаласского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждены полы, потолочное перекрытие, стена на общей площади 12 кв.м. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электрокотла, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

13 ноября 2020 г. в 08.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на ул. Ленина в г. Вилюйск Вилюйского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через три минуты, из-под кровли шел дым. В результате пожара гараж поврежден на площади 5 кв.м. Преположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

13 ноября 2020 г. в 08.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на ул. Молодежная в г. Покровск Хангаласского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через пять минут, горела кровля гаража. В результате пожара кровля гаража повреждена на площади 50 кв.м. Причина – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

13 ноября 2020 г. в 17.26 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на ул. Лумумбы в г. Мирный Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горело строение. В результате пожара строение повреждено по всей площади 32 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

13 ноября 2020 г. в 19.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на ул. Мира в п. Чульман Нерюнгринского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горело строение. В результате пожара строение повреждено на площади 50 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!