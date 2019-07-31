Устанавливается причина крупного пожара в Сангаре

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

В период с 29 по 30 июля 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 10 сообщений о возгорании мусора и травы: г. Якутск-4; Сунтарский район, с. Хордогой-1, Нерюнгринский район — 2, г. Мирный — 3. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

29 июля 2019 г. в 17.53 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Планерная п. Сангар Кобяйском районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля дома по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь 450 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается. Спасен 1 человек, 4 рядом стоящих строения. Эвакуировано 17 человек.

30 июля 2019 г. в 11.25 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной хозяйственной постройке на улице 50 лет ВЛКСМ в п. Иенгра Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждены стены и перегородки внутри строения на площади 10 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

30 июля 2019 г. в 14.55 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на улице 1-я Платинная в г. Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела дача по всей площади. В результате пожара огнем повреждена дача по всей площади. Общая площади 80 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!