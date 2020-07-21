Устанавливается причина инцидента в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

20 июля 2020 г. в 08.48 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре близ карьера «Береза» в п. Батагай Верхоянского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел погрузчик. В результате пожара огнем повреждена кабина погрузчика на площади 4 кв.м. Предположительная причина пожара – замыкание электропроводки, виновное лицо устанавливается.

20 июля 2020 г. в 09.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Ярославского в Среднеколымске Средеколымского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля УАЗ на площади 2 кв.м. Причина пожара, виновное лицо устанавливаются.

20 июля 2020 г. в 12.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Пояркова в Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя и салон автомобиля Hyundai Avante на общей площади 3 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о горении мусора: на улице 50 лет Советской Армии и Маганский тракт г. Якутск; на улице Энтузиастов в п.Чернышевский Мирнинского района. В результате пожара произошло горение мусора на общей площади 52 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!