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17.06.2019, 10:25
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Самый известный фотограф Якутии снова женился!
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Устали? Скоро отпуск? Хотите на море?

Срочно оформляйте полис в СК «Стерх» и получите возможность выиграть поездку на двоих в любую точку мира*! Уже совсем скоро, 7 июля**, в 19.30 в прямом эфире на канале «Россия 24» состоится розыгрыш Путевки Мечты, снегохода «Буран Т4» и других ценных призов, посвященный VII Спортивных Играм народов РС(Я).

В акции участвуют купоны к полисам страхования имущества физических лиц и от несчастных случаев, оформленным с 1 февраля 2018 года по 3 июля 2019 года. Кроме того, договоры, заключенные в рамках банковского и ипотечного страхования, тоже принимают участие в розыгрыше.

Приятная новость! Счастливыми обладателями призов от Страховой компании «Стерх» могут стать якутяне, в указанный период оформившие онлайн-полисы на сайте https://rsk-sterh.ru/. В этом случае купон на розыгрыш высылается на электронную почту клиента.

Так что, если необходима страховка для посещения детьми лагерей, участия в соревнованиях, собрались в путешествие или просто активно проводить долгожданное якутское лето, смело оформляйте полис на официальном сайте СК «Стерх»!

Внимание! Только до 31 августа! Эксклюзивное предложение для жителей Якутска! Если вы владелец частного дома, дачи, гаражи и иных построек, возведенных не ранее 2000 года, для вас – скидка -50% на страхование вашего имущества***. При этом вам также будет предоставлен купон, участвующий в предстоящем розыгрыше. Воспользоваться данным предложением можно только в офисах СК «Стерх» в г. Якутска и у страховых агентов, работающих, в столице.

 

АО СК «Стерх» в г. Якутске: ул. Лермонтова, 152, ул. Орджоникидзе, 50, ул. Курашова 44А, ул. Можайского, 27, Вилюйский тракт, 3 км, 8/2.

Адреса филиалов в Республике Саха (Якутия) размещены на сайте www.rsk-sterh.ru.

Тел.: 8-800-500-43-13

 

*Общая стоимость тура — 200 тыс.руб., обладатель сертификата выбирает тур на эту сумму по любому направлению и в желаемый им сезон.

**Итоги розыгрыша призов будут опубликованы на сайте www.rsk-sterh.ru 08.07.2019 г.

Информация об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, а также перечень адресов и телефонов филиалов АО СК «Стерх» в РС(Я) размещены на сайте www.rsk-sterh.ru

Сроки проведения стимулирующей акции с 01.02.18 г. по 03.07.19 г. Акция действует только на территории Республики Саха (Якутия).

В соответствии с законодательством РФ ответственность за уплату налогов несет выигравшее лицо.

Внешний вид призов может отличаться от их изображения, размещенных в рекламных материалах.

***Подробные условия акции здесь https://rsk-sterh.ru/aktsii/36-aktsii/dejstvuyushchie-aktsii/438-aktsiya-tseny-popolam-vygodnaya-zashchita-vashego-doma

Лицензия СЛ, СИ №3983 выд. ЦБ РФ 25.05.2018 г.

Источник: Пресс-служба АО СК «Стерх». Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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