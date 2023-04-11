Дояр-миллионер: У меня появилось много поклонниц, устал от славы и внимания

Получив огромный выигрыш, дояр из Якутии отправился в Сочи и впервые за 54 года увидел море.

«Дарья, давайте вечером созвонимся, а то у меня на работе связь не очень хорошая», — говорит мне Гаврил Терентьев. В начале 2023 года он внезапно выиграл 10 миллионов рублей. А живёт сейчас, кажется, почти так же, как и до свалившегося на него богатства, — с утра до ночи трудится дояром в одном из якутских улусов.

Однако на вопрос, изменилась ли его жизнь после выигрыша, отвечает: «Ох… ещё как!» и пускается в длинный рассказ, по мотивам которого впору фильм снимать. И можно не сомневаться — в Якутии, где сейчас делают, пожалуй, лучшее региональное кино России, его снимут.

А пока рассказываем невероятную историю дояра-миллионера, записанную с его слов.

Полностью интервью читайте в материале наших коллег YAKUTIA.AIF.RU