05.07.2021
17:20
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Без рубрики

«Устал ходить пешком!»

По факту кражи велосипеда «Stern» у жительницы Якутска сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 задержан 45-летний подозреваемый.

Выяснилось, что днём женщина зашла в торговый центр, оставив свой велотранспорт под лестницей в свободном доступе. Этим и воспользовался злоумышленник. С его слов, он похитил велосипед для личного пользования, так как затруднялся ходить пешком.  

В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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