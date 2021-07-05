«Устал ходить пешком!»

По факту кражи велосипеда «Stern» у жительницы Якутска сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 задержан 45-летний подозреваемый.

Выяснилось, что днём женщина зашла в торговый центр, оставив свой велотранспорт под лестницей в свободном доступе. Этим и воспользовался злоумышленник. С его слов, он похитил велосипед для личного пользования, так как затруднялся ходить пешком.

В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.