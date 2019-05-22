Усть-Янский район может стать одним из флагманов развития якутской Арктики

Итогом двухдневной рабочей поездки Главы Якутии Айсена Николаева в Усть-Янский район стало совещание по социально-экономическому развитию улуса, состоявшееся 21 мая в поселке Депутатский.

Глава Якутии отметил, что район обладает богатыми природными ресурсами, хорошим человеческим капиталом, и имеет все основания для того, чтобы стать одним из флагманов развития Арктической зоны Якутии.

«Президентом страны приняты и озвучены решения по приоритетному развитию регионов Дальнего Востока, входящих в состав российской Арктики. Сегодня уже подготовлено четыре законопроекта по ускоренному развитию арктических территорий. 13 мая Президент страны Владимир Путин подписал Указ о расширении Арктической зоны Российской Федерации за счет наших восьми районов. Усть-Янский район всегда входил в состав арктической зоны. А сейчас таких районов в республике стало 13», – отметил Айсен Николаев в ходе общения с журналистами.

Усть-Янский район исторически обладает серьезным промышленным потенциалом. На территории района расположены богатейшие месторождения природных ресурсов, он обладает серьезным человеческим капиталом и по сравнению с другими районами республики, имеет неплохую транспортную инфраструктуру.

«При правильном подходе со стороны руководства республики, руководства района, при поддержке жителей в рамках решений, принятых на уровне Президента страны, Усть-Янский район имеет хорошие перспективы стать одним из лидеров развития якутской Арктики», – подчеркнул глава республики.