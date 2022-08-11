Усть-янские оленеводы найдены: живы-здоровы!

По итогам поисково-спасательных работ, проведенных с 10 на 11 августа, пропавшие туматские оленеводы были найдены. Они живы-здоровы, в медицинской помощи не нуждаются, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Янского района.

Как сообщил глава Туматского наслега Василий Лебедев, поисковая группа вместе со спасенными пастухами прибыли в поселение рано утром и в настоящий момент отдыхают, сообщает газета «Заря Яны».

Напомним, что об исчезновении Глотова Николая Артуровича (1994 г.р.) и Барабанского Спиридона Спиридоновича (1978 г.р.), работников оленеводческого стада № 3 стало известно 6 августа. За день до этого они заступили на дежурство, а затем бесследно исчезли. У оленеводов не было при себе ни огнестрельного оружия, ни каких-либо транспортных средств. Нагнетали ситуацию обнаруженные неподалеку медвежьи следы.

Проведенные работниками оленеводческой бригады самостоятельные поисковые мероприятия не принесли должных результатов, после чего было принято подключить к поиску другие службы и население близлежащих населенных пунктов.