Усть-Янские энергетики готовятся к отопительному сезону

Сотрудники Янского филиала АО «Сахаэнерго» готовят энергообъекты района к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщил директор Янских электрических сетей, за время подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены работы по замене голого провода на самонесущий изолированный провод 6-04, кВ в поселке Сайылык, заменено 4,2 км. Продолжается замена на СИП 6-0,4 кВ в селе Казачье, на сегодняшний день энергетики заменили 3 км провода, это 60% от запланированного объема.

На ДЭС села Сайылык, также, проведены работы по установке нового электрооборудования. На 100% выполнен план по установке трансформаторов с мощностью 160 кВА – две единицы и по одному трансформатору – 250 кВА и 400 кВА.

Полностью завершен ремонт дизель-генератора на МДЭС в п. Депутатский, по одному ДГ отремонтировали на дизельной электростанции в с. Усть-Янск, и на ДЭС с. Хайыр. На завершающей стадии – 95% – ремонт ДГ №2 на ДЭС с. Тумат.

В августе специалистам Янских электрических сетей предстоит закончить ремонт систем отопления и замену задвижек и насосов на станциях сёл Усть-Куга, Казачье, Нижнеянск и на МДЭС в п. Депутатский.