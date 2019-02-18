Усть-янцы задали волнующие вопросы Правительству

В Усть-Янском районе завершился отчет исполнительных органов государственной власти по итогам деятельности за 2018 год перед населением улуса. Первая подгруппа, возглавляемая первым заместителем министра финансов РС(Я) Павлом Багынановым, отправилась отчитываться в поселениях, расположенных по реке Яна. Вторая подгруппа, руководимая первым заместителем министра сельского хозяйства РС(Я) Татьяной Осиповой, поехала в маленькое эвенское село Уянди.

В селе Уянди вместе с Татьяной Осиповой присутствовали заместитель министра социальной защиты РС(Я) Афанасий Постников, заместитель начальника департамента кадровой политики администрации главы и правительства РС(Я) Афанасий Слепцов, главный специалист министерства экономики РС(Я) Николай Кондратьев.

В начале встречи с уяндинцами Татьяна Матвеевна выполнила почетную миссию: вручила грамоты и подарки от Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности РС(Я) наиболее отличившимся жителям Уянди при тушении техногенного пожара, угрожавшего их селу летом 2018 года.

После просмотра и заслушивания отчета правительства уяндинцы приступили к его обсуждению и задавали интересующие их вопросы. Так, Альбина Колесова, учительница Уяндинской ООШ, интересовалась, почему не могут завезти местную продукцию до наслега Уянди и доставить материалы для строительства, ремонта и благоустройства домов. Истопника школы Александра Голикова волновал вопрос о возможном закрытии школы в наслеге Уянди. Он также отметил тот факт, что норматив дров для отопления в котельной на месяц, который равняется 2 кубометра, слишком маленький. И попросил, чтобы приехали специалисты, которые бы сделали хронометраж и увеличили норматив. Также жителями были подняты вопросы оплаты проезда инвалидов на лечение в г. Якутск, увеличения бесплатного провоза багажа до 30 кг. на авиатранспорте, бесперебойной работы «Энергосбыта» по взиманию платы за электроэнергию. Жители на все вопросы получили исчерпывающие, обстоятельные ответы.

По итогам встречи с населением поступили следующие постановочные вопросы и предложения: 1. Организовать завоз строительного материла для благоустройства села; 2. Обратиться в министерство труда, социальной защиты в целях организации оказания помощи малоимущим по вопросам софинансирования в части приобретения печей долгого горения; 3. Уменьшить тарификацию электроэнергии для населения села Уянди и в целом для арктических улусов.

Следующий день для группы Татьяны Осиповой был посвящен Силянняхскому наслегу. Сразу после прибытия в село Сайылык правительственная делегация побывала в семье Слепцовых, которая занимается разведением крупного рогатого скота якутской породы. Был обстоятельный разговор о будущем хозяйства Слепцовых, по итогам которого будут приняты конкретные меры. Потом группа посетила детсад, школу, участковую больницу, где состоялся содержательный разговор с работниками учреждений. Детсад расположен в здании 1958 года постройки и первоначально не предназначался для детей. После посещения объектов члены правительства провели прием граждан. Отчет перед населением прошел в доброжелательной, спокойной обстановке. Но, тем не менее, силяннняхцы ставили перед чиновниками свои наболевшие вопросы. Попросили построить детсад на 75 мест, посодействовать в нормальной работе почты, помочь в устойчивом развитии коневодства и животноводства, пожаловались на качество угля, который завезли для населения. Одной из волнующих проблем жителей микрорайона Опуона является подключение отопления к котельной. Представитель АО «Теплоэнергосервис» Алексей Лебедев сказал, что эта проблема решится в 2020 году и подключат 15 домов после реконструкции котельной.

В третий день команда Татьяны Осиповой полетела в самый дальний населенный пункт Устьянья – село Юкагир. Там состоялась продуктивная, доброжелательная встреча с юкагирцами, которые занимаются традиционными ремеслами предков — охотой, рыболовством, оленеводством и сбором палеонтологических останков. Юкагирцы поставили перед членами правительства вопросы строительства школы-сада, ФАП, модульной котельной, а также предложили реконструировать ДЭС, чтобы увеличить его мощность.

Надо отметить, что встречи с рабочими группами правительства РС(Я) проходят в конструктивной, взаимно доброжелательной обстановке. В следующих номерах газеты мы расскажем об итогах встречи первой группы правительства в Янских поселениях, об итоговой встрече в поселке Депутатский, а также детально осветим некоторые проблемные вопросы, поставленные перед исполнительными органами государственной власти РС(Я) жителями улуса.

Автор: Иван АНДРЕЕВ / Газета «Заря Яны»