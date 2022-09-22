Усть-Майские теплоэнергетики вернули тепло в школу 

К энергетикам Усть-Майского филиала АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) за помощью обратилась администрация школы ГБУ Усть-Майская СОШ. Несмотря на новое и комфортное здание, по причине отсутствия в школе ответственного специалиста за эксплуатацию теплоустановок, не работало отопление и в классах было холодно.

Работники филиала откликнулись на просьбу и провели обследование внутренней системы отопления и узла ввода. Ремонтная бригада цеха ТВС-1, приступив к обследованию, осмотрела фильтры и запорные арматуры здания СОШ. При детальном осмотре и проверки работоспособности оборудования была выявлена неисправность одной запорной арматуры установленной в узле ввода на подающем трубопроводе диаметром 150 мм.

После проведения ремонтных работ теплоснабжение объекта «СОШ п. Усть-Мая» было восстановлено в полном объеме. Работы были выполнены на безвозмездной основе в рамках благотворительной акции «15 добрых дел».