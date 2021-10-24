Усть-Алданский улус добивается, чтоб 55% населения занимались спортом

В селе Борогонцы состоялся выездной круглый стол по вопросам развития физической культуры и спорта в Усть-Алданском улусе

В селе Борогонцы состоялся выездной круглый стол по вопросам развития физической культуры и спорта в Усть-Алданском улусе

Постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам молодежи, физической культуре и спорту под председательством Михаила ГУЛЯЕВА 22 октября 2021 года провёл выездной круглый стол в селе Борогонцы на тему: «О развитии физической культуры и спорта в Усть-Алданском улусе в рамках реализации Федерального проекта «Спорт–норма жизни» Национального проекта «Демография»».

Мероприятие состоялось в улусном центре дополнительного образования детей «Өркөн».

Участие в работе круглого стола, прошедшего в очно-заочном формате, приняли народные депутаты республики Юрий БАИШЕВ, Геннадий ВАСИЛЬЕВ, Андрей НАХОДКИН, Яков ЕФИМОВ, Владимир ЧИЧИГИНАРОВ, Алена АТЛАСОВА, Евгений ПЕРФИЛЬЕВ, Юрий НИКОЛАЕВ, Андрей НИКОЛАЕВ, Иван ДАНИЛОВ. Правительство республики представили вице-премьер Сергей МЕСТНИКОВ, заместитель министра строительства РС (Я) Галина НОВИКОВА, заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Марина СИЛИНА, руководители, представители профильных министерств и ведомств. Со стороны муниципалитета участие приняли глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ, председатель улусного Совета депутатов Иван КОЛОДЕЗНИКОВ, заместитель главы района Михаил БОРИСОВ, представители администрации и отдела спорта, семейной и молодежной политики района. Участие в работе круглого стола также приняли главы наслегов, руководители общеобразовательных и спортивных учреждений, представители спортивного сообщества Усть-Алданского улуса.

О работе, проводимой в муниципалитете по развитию физической культуры и спорта в рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни» рассказал глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов.

Он выразил благодарность парламенту Якутии и правительству региона за внимание, уделяемое вопросам развития спорта в муницпалитете. Алексей Федотов сообщил, что в 2012 году Усть-Алданский улус первым среди районов республики, объявил Год спорта. В рамках Года спорта было проведено строительство шести спортивных залов в населённых пунктах. Сегодня на территории района действует 22 спортивных зала, а также 26 спортивных залов в школах района. Идёт постоянный рост количества людей, систематически занимающихся спортом. Сегодня этот показатель составляет 43 % — порядка 8 тыс. 800 человек. Среди традиционных спортивных мероприятий района – спартакиада ветеранов, летняя спартакиада учащихся, летняя спартакиада профессиональных образовательных учреждений. В районе работает 21 спортивная федерация по циклическим видам спорта. За последние семь лет из Усть-Алданского улуса вышли один заслуженный мастер спорта, четыре мастера спорта международного класса, двадцать два мастера спорта РФ и двадцать мастеров спорта РС (Я). Проводится целенаправленная работа по подготовке спортсменов. По части кадровой обеспеченности, в районе работают: 21 человек спортинструкторов, 18 спортинструкторов дошкольных учреждений, 65 учителей физкультуры, 24 тренера ДЮСШ, 7 тренеров республиканской спортивной школы, сеть общественных тренеров. Норматив ГТО сдали 126 человек, из них 23 – на «золото».

Учитывая значимость данного федерального проекта в развитии детского спорта, создания необходимых условий для занятия детей физкультурой и спортом Алексей Федотов предложил внести в рекомендации круглого стола ряд предложений.

Глава района также рассказал о подготовке к VIII спортивным играм народов Якутии, которые летом 2022 года пройдут в селе Борогонцы во второй раз. Впервые район принял соревнования 20 лет назад. Он сообщил, что в районе строятся три крупных спортивных объекта. Алексей Федотов поблагодарил руководство республики за оказанное доверие, отметив, что масштабное спортивное событие, проводимое в год 100-летия республики, станет большим стимулом для развития района и консолидации его жителей.

Михаил Гуляев подчеркнул важность предстоящего большого спортивного события, отметив, что по масштабу участников и количеству дисциплин игры народов Якутии можно по праву называть якутскими «олимпийскими» играми.

Далее он предоставил слово заместителю председателя правительства РС (Я) Сергею Местникову, который подробно рассказал о подготовке к VIII спортивным играм народов Якутии в Усть-Алданском районе.

Как сообщил вице-премьер, подготовка к проведению спартакиады ведётся в соответствии с планом работы. Последнее заседание организационного комитета состоялось 6 октября. На нем были рассмотрены вопросы благоустройства, дорожного строительства. В полном объёме идёт финансовое обеспечение всех строящихся объектов.

В частности, по направлениям подготовительной работы созданы 18 рабочих комиссий, упор в их деятельности делается на выездные мероприятия, чтобы все возникающие вопросы решались на местах. Всего район примет 7 тыс. 100 организованных участников. Для сравнения: на Играх Манчаары в Бердигестяхе летом 2021 года участие принимали 5 тыс. 800 человек. Определены объекты размещения гостей и участников. Сегодня совместно с Минфином проводится работа по выделению финансирования на текущий и капитальный ремонт объектов образования, соответствующая заявка от администрации района внесена в Министерство финансов РС (Я). В проект программы Спортивных игр включены 16 видов спорта. Всего, на финансовое обеспечение игр в Усть-Алданском улусе правительство региона запланировало 46 млн. рублей, сообщил Сергей Местников.

При этом вице-премьер сообщил, что на сегодняшний день значительно выросла стоимость строительных материалов, поэтому Минстрой Якутии проводит по всем объектам работу по актуализации стоимости и изысканию источников на финансирование разницы.

Среди приоритетных направлений также ремонт улично-дорожной сети, культурная часть, важное внимание будет уделено вакцинации населения, повышению качества интернет-связи и освещению спортивных мероприятий в СМИ и по телевидению. На данные направления предусмотрены отдельные средства, проинформировал Местников.

Дополняя выступление заместителя председателя правительства РС (Я), Михаил Гуляев сообщил, что в ходе ХХХ пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 20 октября принят закон о корректировке бюджета республики на 2021 год. В рамках корректировки выделены дополнительные средства: в размере 197 млн. руб. на строительство стадиона, 127 млн. руб. из республиканского и 220 млн. руб. из федерального бюджета на строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса.

По итогам осмотра объектов парламентарий отметил отставание от графика по строительству многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса и универсального комплекса спортивных единоборств с общежитием на 32 места. Вопрос он адресовал заместителю министра строительства РС (Я) Галине Новиковой, которая также приняла участие в работе круглого стола.

Как сообщила замминистра, отставание от графика строительства объектов есть, но принятые меры позволили значительно сократить сроки. Сегодня достигнута договорённость с подрядной организацией о том, что при помощи применения современных технологий работа будет проводиться непрерывно в зимний период.

На круглом столе также выступили заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Марина Силина, глава Оспехского 1-го наслега Михаил ДОМОТОВ, директор МОБУ «Мындабинская СОШ», депутат улусного совета Николай ГОТОВЦЕВ, тренер ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва» в с. Борогонцы Михаил ЗАХАРОВ, учитель физкультуры МОБУ «Мындабинская СОШ» Александр ЕГОРОВ.

«В Усть-Алданском улусе талантливые учителя есть», — поддержал деятельность учителей физической культуры председатель профильного комитета. Он подчеркнул их огромное значение в воспитании здорового поколения. «Если человек здоров – он успешен во всех аспектах своей жизни», — считает Михаил Дмитриевич.

Заместитель председателя постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по делам молодежи, физической культуре и спорту Юрий Баишев подчеркнул ответственность и роль населения в проведении крупных спортивных событий. Народный депутат республики пожелал усть-алданцам быть сплоченными и на высоком уровне провести предстоящие в 2022 году Игры народов Якутии.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по селу и аграрной политике Андрей Находкин поздравил жителей района с прошедшим Днем работника сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности РФ. Депутат отметил неразрывную связь питания и состояния человека, влияние качественной, экологически чистой местной продукции на здоровье населения, сказал о необходимости создания брендовой местной продукции. Парламентарий предложил вынести эти темы, а также вопросы, связанные с ролью питания для подрастающего поколения, для подготовки спортсменов, поддержки местных предпринимателей, их аккредитации в свете предстоящего события на отдельное обсуждение. Он также предложил провести мониторинг по данным направлениям.

К пожеланиям коллег присоединился заместитель председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам молодежи, физической культуре и спорту Геннадий Васильев. Парламентарий подчеркнул, что 2021-й год проходит в стране под эгидой Года здоровья. В связи с этим, он сказал о важности достижения всех целевых показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта «Демография». Также вместе с Михаилом Гуляевым они собираются включить в число видов спорта VIII спортивных игр народов Якутии мас-рестлинг.

По итогам круглого стола приняты рекомендации. В документе отражены поручения по актуальным вопросам Усть-Алданского района.

В частности, Министерству образования и науки РС (Я) профильный комитет парламента Якутии рекомендовал добиться к 2024 году исполнения целевых показателей доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»; в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» продолжить предоставление субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на капитальный ремонт и обеспечения необходимым инвентарем спортивных залов, в том числе по Усть-Алданскому улусу: в 2022 году спортзалов МБОУ «Маягасская СОШ имени В.А. Протодьяконова-Кулантая», МБОУ «Усун-Кюельская СОШ»; в 2023 году спортзалов МБОУ «Батагайская СОШ имени Н.Н. Тарского»; МБОУ «Тулунинская СОШ имени П.В. Аммосова»; в 2024 году спортзалов МБОУ «Курбусахская СОШ имени Н.Н. Окоемова», МБОУ «Бейдигинская СОШ имени А.Н. Жиркова».

Министерству по физической культуре и спорту РС (Я) рекомендовано добиться к 2024 году исполнения всех целевых показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»; в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» принять меры по обеспечению оборудованными малыми спортивными площадками, создаваемые в муниципальных районах Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); обеспечить в 2022 году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» современным спортивным оборудованием и инвентарем ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная школа олимпийского резерва» в с. Борогонцы на базе вновь строящегося объекта «Универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием на 32 мест в с. Мындаба» Усть-Алданского улуса; обеспечить проведение на высоком организационном уровне программы спортивных соревнований VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) 2022 года в с. Борогонцы; в период до 2024 года разработать и утвердить совместно с Правительством РС (Я) Концепцию Спортивных игр народов Якутии.

Организационному комитету VIII Спортивных игр народов РС (Я) 2022 года в с. Борогонцы рекомендовано обеспечить исполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению VIII Спортивных игр народов РС (Я) 2022 года в с. Борогонцы, согласно распоряжению главы Республики Саха (Якутия) от 07.10.2020 г. № 381-РГ «О плане по подготовке и проведению VIII Спортивных игр народов РС (Я) в с. Борогонцы муниципального района «Усть-Алданский улус (район)»; повысить ответственность министерств и ведомств, а также подрядных организаций по своевременному и качественному вводу строящихся спортивных объектов в с. Борогонцы.

Главам муниципальных образований Усть-Алданского улуса рекомендовано добиться к 2024 году до 55% доли граждан в населенных пунктах муниципальных образований, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы, в том числе вовлечения в подготовку и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); изготовить и разместить во всех населенных пунктах улуса наглядной агитации (логотипа) регионального проекта «Спорт — норма жизни»; обеспечить эффективное взаимодействие в населенных пунктах образовательных организаций, спортивных объектов и сооружений, учителей и тренеров, спортивной общественности, актива местного сообщества (туэлбэ) в развитии и пропаганде физической культуры и массового спорта, трезвого образа жизни.

Круглый стол завершился вручением наград от имени председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн), постоянных комитетов парламента Якутии и золотых знаков ГТО тренерам, учителям физической культуры, спортивным инструкторам улуса.

В рамках рабочего визита в Усть-Алданский улус парламентарии также осмотрели строящиеся спортивные объекты. Рабочая группа в составе Михаила Гуляева, Андрея Находкина, Геннадия Васильева, Юрия Баишева осмотрела строящиеся объекты улуса: универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием на 32 места в селе Мындаба, стадион на 10000 мест, многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс в селе Борогонцы.

После проведения круглого стола состоялся личный прием граждан.