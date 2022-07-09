Усть-алданские волейболистки вырвали победу у команды Якутска

На VIII спортивных играх народов Якутии определили чемпиона по волейболу среди женщин. В крайне напряжённой схватке хозяйке соревнований удалось вырвать победу у Якутска, сообщает ЯСИА. Зрелищная схватка между сильнейшими командами Усть-Алданского района и Якутска растянулась на 5 периодов.

В первом сете уверенное первенство взяла хозяйка соревнований. В начале второй партии исход игры изменился в пользу Якутска. Ближе к середине обе команды играли наравне, но столичной команде удалось сравнять счет. В третьем сете победа была снова за сборной Якутска. Затем сравняла счет команда Усть-Алданского района.

Чемпиона спортивных игр определил пятый период. Со счётом 3:2 выиграл Усть-Алданский улус. «Узнав своего соперника по финалу мы разволновалась, у них действительно сильная команда. Наша победа — это общая заслуга команды. Большая благодарность нашему тренеру Максиму Николаевичу Аммосову. Ждали это соревнование целых три года. До сих пор не могу подобрать слов от волнения. Большую поддержку оказали наши болельщики, на протяжении всей игры мы это чувствовали. Посвящаем победу тренеру и всем усть-алданцам», — поделилась капитан команды Мичийэ Калининская.

Параллельно в зале села Чаран прошел матч за третье место. Одна из сильнейших команд СВФУ вырвала победу у намчан со счётом 3:0. Сегодня заключительный день VIII Спортивных игр народов Якутии. Закрытие состоится в 20:00 на стадионе Майагатта Бэрт Хара.