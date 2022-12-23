Усть-Алданские медики завершили год Матери профосмотром женского населения

Подходит к концу 2022 год, провозглашенный Главой Якутии годом Матери. С начала года медики Усть-Алданского здравоохранения организовывали и принимали участие в различных мероприятиях, в медицинских учреждениях расширен охват медицинскими осмотрами женщин разных возрастов, проведены профилактические мероприятия в сфере здоровья материнства и детства. Будущим матерям, девочкам школьного возраста были показаны видеофильмы, розданы буклеты, проведены беседы профилактического характера.

Медиками Усть –Алданской районной больницы была проведена заключительная в этом году акция профилактического медицинского осмотра среди женского населения совместно с членами ЯРО ВОД «Матери России» и с представителями Женсовета родного района, посвященная Году Матери, где приняли участие 105 женщин. Проведено 225 посещений, взято 146 анализов крови и 17 мазков на онкоцитологию.

На оперативное лечение по офтальмологии отобрано 2 женщин, онкоскрининг прошли 45 человек. На лечение у стоматолога записано 19 пациентов, всем назначена дата явки в стоматологический кабинет. Кроме этого, женщинам проведены ЭКГ, УЗИ различных органов. По итогам осмотра с подозрением на образование направлены 3 женщин на дообследование. Специалисты Усть-Алданского здравоохранения призывают всех женщин и все население района беречь свое здоровье и проходить профилактические осмотры ежегодно.