Усть-Алданские единороссы провели партийную конференцию

Состоялась конференция Усть-Алданского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Делегаты конференции обсудили итоги работы Политсовета, исполнительного комитета, Общественной приемной партии за 2019 год и утвердили планы работы на 2020 год. Обсуждены вопросы приема новых членов и сторонников партии, состояние учета и уплаты членских взносов, участие в партийных проектах. Рассмотрены мероприятия 75-летия Великой Победы и задачи первичных отделений об оказании поддержки ветеранам, участию в подготовке и проведению славной даты.

В работе конференции принимал участие руководитель исполнительного комитета ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир АММОСОВ. Руководитель исполкома провел встречу с секретарями ПО партии, информировал о партийных проектах, задачах партийного актива в подготовке и проведении Всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ 22 апреля 2020 г., обсудил вопросы проведения муниципальных выборов в улусе.

Конференция завершилась вручением партийных билетов новым членам партии. Также на этой торжественной ноте однопартийцы преподнесли своим коллегам – представителям прекрасной половины живые цветы с искренними поздравлениями с 8 Марта!