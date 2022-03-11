11.03.2022
20:00
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Общество

Усть-алданская молодежь наводит порядок

Молодые люди из объединения «Бэрт Хара» Усть-Алданского улуса навели порядок у памятников выдающихся деятелей. Субботник они приурочили к VIII Спортивным играм народов Якутии, которые пройдут этим летом в Борогонцах. Видео: “uusaldan.ru

Источник: uusaldan.ru
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