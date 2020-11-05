Усть-алданцы подвергли критике образ Легоя в фильме «Тыгын Дархан»

4 ноября состоялся премьерный показ фильма «Тыгын Дархан» режиссера Никиты Аржакова по произведению Василия Яковлева-Далана. Премьерный показ прошел с участием представителей руководства, краеведов, историков, журналистов и общественности улуса. После показа фильма участники обсудили кинокартину, выразили свое мнение, поделились впечатлениями.

Зрители отметили масштаб картины, реконструированные детали времен правления Тыгына и Легоя — аутентичный реквизит, утварь, наряды, детальную демонстрацию культуры и традиций, якутской природы. Также актерскую работу, батальные сцены сражений, массовость, и особо операторскую работу. Отметим, что фильм снят о временах рубежа 16-17 веков, никаких подлинных документов описывающих нрав, характер, внешность исторических личностей того времени не имеется.

Что касается Легоя – кланового лидера Борогонцев, сыгравшего огромную роль в истории всей Якутии, то тут зрители также отметили, что образ правителя Легоя в фильме показан с огромной долей художественного вымысла. Во многих художественных произведениях главному герою противодействует персонаж-антагонист, не дающий достичь поставленной цели. В данном фильме роль антагониста Тыгына досталась Легой Тойону – предводителю клана Борогон Дьуотту.

Про образ Маягатта Бэрт Хара — силача, выходца из простого народа зрители выразили мнение, что его образ должен был быть представлен в фильме согласно народным сказаниям. В сказаниях Маягатта предстает настоящим якутским богатырем, человеком бесстрашным, сильным и смелым героем якутских легенд.

Зрители подчеркнули, что картина «Тыгын Дархан» — это прежде всего художественный вымысел. Поэтому принимать все, что происходит на экране, за исторические факты не стоит.

По итогам обсуждения поступили инициативы о планомерном увековечивании имени Легой Тойона: глава улуса Алексей Федотов предложил к 2022 году реконструировать и расширить главную площадь села Борогонцы и присвоить площади имя Легой Тойона.

Также поступили предложения учредить награду имени Легоя, присвоить одной из улиц Мюрюнского наслега имя главы борогонского рода, воздвигнуть памятник легендарному правителю.

В целом, было решено усилить образовательную программу детских садов и школ по изучению края и истории улуса.