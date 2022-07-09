Усть-Алдан завоевал командное золото по вольной борьбе

Звездная команда Усть-Алданского улуса смогла завоевать общекомандное первое место в вольной борьбе VIII Спортивных игр народов Якутии. Последний восклицательный знак в борьбе за кубок победителей поставил капитан команды Евгений Алексеев, сообщает ЯСИА. Победоносную поступь сборной Усть-Алданского улуса начал Айаал Белолюбский (57 кг), сын легендарного многоборца Ивана Белелюбского. Он накануне смог завоевать бронзовую медаль в острой конкуренции. Далее темп продолжил Петр Павлов, также заняв третье место.

А вот титулованный лидер команды, бронзовый призер чемпионата мира Арыйан Тютрин, которому организаторы доверили зажечь огонь Игр, в борьбе за золотую медаль смог победить чемпиона Европы Владимира Егорова из Амгинского улуса. Айсен Копырин отборолся в финале с Германом Устиновым, где взял серебряную награду. Среди женщин представительницы Усть-Алданкого улуса принесли три золотых медали.

В заключительный день соревнований в супер-тяжелом весе Евгений Алексеев из села Тумул окончательно укрепил позиции родного улуса — он выиграл схватку в финале с Андреем Ароновым, чемпионом России по пляжной борьбе. Схватка оказалась напряженной — первые два очка заработал Аронов, но Алексеев, исходя из своего многолетнего опыта, работал на контратаках и заработал победные очки проходами за спину. При этом отметим, что на чемпионате республики полгода назад усть-алданец смог стать лишь пятым. «Победа никогда не приходит легко, здесь мой родной улус, может он придал мне сил. Ответственность выступления на домашних трибунах в начале особо не воспринимал, потом когда приехал сюда, то все земляки говорили, что нужно обязательно победить, лишь тогда я почувствовал все надежды и ожидания усть-алданцев. Тем более меня назначили капитаном команды, поэтому у меня не было право проиграть», — рассказал Евгений Алексеев.