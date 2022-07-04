04.07.2022
18:26
188

Якутия

Усть-Алдан: Энергетики дали свет в Сельхозхимии и Мындаабе. Работы продолжаются

Энергетики Борогонского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» продолжают вести восстановительные работы на воздушных линиях 10 кВ после ураганного ветра с дождем в Усть-Алданском улусе.

По состоянию на 18 часов ведена в работу линия 10 кВ «Сельхозхимия». После включения линии в селе Мындааба ограничения электроснабжения были сняты. По линиям «Борогонцы-1», «Борогонцы-2» и «Маягас» работы продолжатся до полного восстановления.

В восстановительных работах задействован персонал Борогонского РЭС в составе 14 человек, а также 6 единиц техники.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх