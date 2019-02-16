Успей стать волонтером на Кубке мира по вольной борьбе

Успевайте пройти регистрацию и станьте участниками главного спортивного события

До 17 февраля 2019 года на сайте добровольцыроссии.рф идет регистрация волонтеров Кубка мира по вольной борьбе, который впервые состоится в Якутске.

Как сообщил официальному сайту Кубка мира-2019 специалист республиканского Центра по работе с волонтерами Артем Иванов, к работе и обслуживанию международного турнира будут привлечены 100 волонтеров. 70 человек будут отобраны в Центре по работе с волонтерами, а остальные 30 – из числа студентов-спортсменов.

По состоянию на сегодняшний день регистрацию (на сайте добровольцыроссии.рф) прошли более 115 кандидатов, но их число неуклонно растет. Прием заявок завершится уже 17 февраля.

А на втором этапе отбора кандидаты, подавшие заявки, пройдут собеседование в Центре по работе с волонтерами. Как отметил наш собеседник, основным критерием для зачисления в ряды волонтеров на Кубке мира будет знание иностранных языков. Также волонтеру должны быть присущи такие качества, как коммуникабельность, креативность, универсальность, ответственность и профессиональное отношение. Будет, конечно же, приветствоваться и опыт работе в волонтерстве. Возрастное ограничение – 18 лет и старше. Дата проведения второго этапа (собеседования) – с 18 по 22 февраля.

Кстати, всем добровольцам будет выдана специальная экипировка Кубка мира. В нее входят спортивный костюм, футболка и фирменный рюкзак.

На Кубке мира волонтеры будут распределены по пяти основным функциональным направлениям. Это и работа в пресс-центре, на спортивных площадках, сопровождение зарубежных делегаций и др.

Фото с сайта Yakutskworldcup2019.org