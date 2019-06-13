Успевайте на «Белые ночи с Бичик»

В преддверии национального праздника Ысыах 12-13 июня в г. Якутске проходит выставка-ярмарка «Белые ночи с Бичик».

В этом году выставка работает с 10.00 до 22.00 ночи. В программе не только продажи, проходят разные акции, скидки достигают 90%, при покупке товаров от 1000 рублей покупатели участвуют в беспроигрышной лотерее. Также изюминкой выставки стал так называемый «Шведский стол» — за 900 рублей на месте можно приобрести сразу 20 книг. При покупке от 2500 рублей человек сразу становится участником супер-розыгрыша. Розыгрыш состоится сегодня – победители могут выиграть призы от торгового дома «Пионер» — диван, морозильник, бассейн, лодка, качели и.т.д.

«Сегодня завершающий второй день выставки-ярмарки «Белые ночи с Бичик». Проведены несколько презентаций книг, множество мастер-классов, воркшопов от наших авторов, автограф-сессии, где приняли участие около 20 писателей, встречи с народными целителями, конкурс на покупку самой высокой стопки книг, –рассказал директор издательства Август Егоров. – Продано и подарено более двух тысяч книг. В этом году особым успехом пользовался «книжный шведский стол». Я очень рад, что люди очень заинтересованы и приходят на выставку целыми семьями. И я уверен, что выставка «Белые ночи с Бичик» станет традиционной и будет проводится ежегодно. Лето-время читать. Покупайте наши книги, новинки для своих детей, для родных, для всей семьи. Каждая книга – как целый мир…»

Помимо этого, как сообщили организаторы, в продаже имеются детские игрушки, проходят презентации и продажи новых изданий, мастер-классы. Так, Александра Гаврильева, Евдокия Гаврильева – Сибэкки Дьэбдьиэй провели мастер-класс по рукоделию, цветоводству, Татьяна Никифорова – Тайаана провела мастер-класс по созданию карты мечты, состоялся воркшоп автора «Блокнота швеи» Намыыны Нохсоровой по выкройке якутского платья халадаай, прошла встреча с народными целителями Чугдаарой Хотун, Отоһут Ньукулай. Вчера, 12 июня, состоялись презентация книги, мастер-класс Александры Гаврильевой по изготовлению кожаной сумки с якутским национальным колоритом и театрализованного костюма «Саха боотура». В автограф-сессии участвовали известные писатели Валерий Никифоров – Суор уола, Иван Осипов – Уйбаан Ойуур, Гаврил Андросов – Хабырыыс Ондороос, Павел Харитонов – Ойуку, Людмила Федорова – Сыкына, Наталья Михалева – Сайа, Сардаана Сивцева – Даана Сард, Данил Макеев, Оксана Гаврильева – Айсаана, автор книги «Первая помощь» Наталья Иванова и другие.

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