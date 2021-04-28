Успевайте воспользоваться скидкой на «Кредит на любые цели»

Ищете кредит на неотложные нужды с самыми выгодными условиями? Алмазэргиэнбанк предлагает воспользоваться новым универсальным продуктом – “Кредит на любые цели”. Оформите до конца апреля и получите скидку!​

Вам не потребуется обеспечение по кредиту, комиссия за выдачу отсутствует. А если вы успеете подать заявку до 30 апреля, вы получите более низкий процент – для этого вам необходимо просто подключить систему лояльности «СВОИ» к любой своей карте Алмазэргиэнбанка*. Сделать это можно совершенно бесплатно в приложении «АЭБ Онлайн» либо через операторов горячей линии банка.

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“Спешите! Скидку на “Кредит на любые цели” можно получить только до конца этого месяца при оформлении заявки на сайте Алмазэргиэнбанка: credit.albank.ru, в нашем мобильном приложении или в офисах банка. Если клиент получает заработную плату на счет в Алмазэргиэнбанке, то сумму до 350 тыс рублей он сможет получить онлайн, прямо в нашем приложении “АЭБ Онлайн”, – отметил заместитель начальника Управления маркетинга и развития продуктов Алмазэргиэнбанка Руслан Окороков. Он добавил, что к займу доступна сумма от 20 тыс до 3 млн рублей на срок до семи лет.

Бесплатная круглосуточная горячая линия Алмазэргиэнбанка: 88001003422 или 8(4112)34-22-22. Сайт: www.albank.ru

*- Не действует для выдаваемых кредитов через мобильное приложение «АЭБ Онлайн» по категории заемщиков «Зарплатные клиенты».