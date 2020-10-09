Успевайте получить субсидии для МСП
Осталась всего неделя до завершения приема заявок на
получение субсидий для МСП
Центр «Мой бизнес» информирует о том, что с 28 сентября по 16 октября 2020 года ведется прием заявок на конкурсный отбор по предоставлению из государственного бюджета субсидий для поддержки субъектов МСП.
В целях поддержки субъектов МСП в период сложной эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом Главы РС (Я) №1075 от 24 марта 2020 года сообщаем о начале приема заявок на конкурсный отбор по предоставлению из государственного бюджета субсидий на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства:
- на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, по лизинговым платежам в части дохода лизингодателя по действующим договорам;
- на возмещение части фиксированного платежа по страховым взносам, применяющих патентную систему налогообложения;
- на оплату договора аренды помещения коммерческой недвижимости для ведения предпринимательской деятельности;
- на открытие интернет-магазина/сайта и (или) на готовый маркетплейс для предприятий торговли непродовольственными товарами, а также местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания;
- по переходу на дистанционный способ работы, цифровизацию бизнес-процессов;
- на приобретение туристического оборудования, изготовление и установление информационных указателей, обустройство и содержание объектов инфраструктуры туристических маршрутов.
- на оплату коммунальных расходов и расходов по арендным платежам за нежилые помещения;
Конкурсный отбор проводится в соответствии с условиями и порядками Приказа Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2020 г. № П-114/ОД.(в ред. от 14.09.2020г. № 205/од)
Субсидия предоставляется субъектам МСП, основной вид деятельности которых относится к Перечню наиболее пострадавших отраслей.
Прием конкурсных заявок начинается с 28 сентября по 16 октября. Заявки принимаются по электронной почте subsidy20@mail.ru, а также бесконтактно (ящик для корреспонденций) по адресам, указанным в «Приложении 1».
Размер субсидии варьируется от выбранной меры поддержки. Более подробная информация об условиях предоставления субсидии размещена по ссылке: (Антикризисные меры поддержки/ Финансовые меры поддержки/ 1. Субсидирование затрат) http://portal.b14.ru/koronavirus/finansovye-mery-podderzhki/
Узнать подробнее о мерах государственной поддержки и получить консультацию по вопросам ведения бизнеса можно:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97
- 8 (4112) 50-88-52 , отдел оказания услуг
+7 (999) 174-67-82