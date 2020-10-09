Успевайте получить субсидии для МСП

Осталась всего неделя до завершения приема заявок на

получение субсидий для МСП

Центр «Мой бизнес» информирует о том, что с 28 сентября по 16 октября 2020 года ведется прием заявок на конкурсный отбор по предоставлению из государственного бюджета субсидий для поддержки субъектов МСП.

В целях поддержки субъектов МСП в период сложной эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом Главы РС (Я) №1075 от 24 марта 2020 года сообщаем о начале приема заявок на конкурсный отбор по предоставлению из государственного бюджета субсидий на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства:

на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, по лизинговым платежам в части дохода лизингодателя по действующим договорам;

на возмещение части фиксированного платежа по страховым взносам, применяющих патентную систему налогообложения;

на оплату договора аренды помещения коммерческой недвижимости для ведения предпринимательской деятельности;

на открытие интернет-магазина/сайта и (или) на готовый маркетплейс для предприятий торговли непродовольственными товарами, а также местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания;

по переходу на дистанционный способ работы, цифровизацию бизнес-процессов;

на приобретение туристического оборудования, изготовление и установление информационных указателей, обустройство и содержание объектов инфраструктуры туристических маршрутов.

на оплату коммунальных расходов и расходов по арендным платежам за нежилые помещения;

Конкурсный отбор проводится в соответствии с условиями и порядками Приказа Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2020 г. № П-114/ОД.(в ред. от 14.09.2020г. № 205/од)

Субсидия предоставляется субъектам МСП, основной вид деятельности которых относится к Перечню наиболее пострадавших отраслей.

Прием конкурсных заявок начинается с 28 сентября по 16 октября. Заявки принимаются по электронной почте subsidy20@mail.ru, а также бесконтактно (ящик для корреспонденций) по адресам, указанным в «Приложении 1».

Размер субсидии варьируется от выбранной меры поддержки. Более подробная информация об условиях предоставления субсидии размещена по ссылке: (Антикризисные меры поддержки/ Финансовые меры поддержки/ 1. Субсидирование затрат) http://portal.b14.ru/koronavirus/finansovye-mery-podderzhki/

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