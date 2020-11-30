Успеть до Нового года: АЭБ отменяет пени

Алмазэргиэнбанк с 1 по 31 декабря 2020 года включительно запускает традиционную акцию по отмене пени для физических лиц. Под условия попадают потребительские и ипотечные кредиты, кредитные карты, овердрафты с просроченной задолженностью по основному долгу и/или процентам. Оплатите долг без начисленных пени и вернитесь в график платежей.

Пени сгорают при условии погашения всей суммы просроченной задолженности. По кредитам с задолженностью по основному долгу более 50 дней – при частичной оплате просроченного платежа – размер неустойки снижается пропорционально погашенной сумме.

Заявление на отмену пени можно подать в офисах Алмазэргиэнбанка либо через операторов горячей линии АЭБ – за исключением кредитов, по которым произведено частичное погашение задолженности.

Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22 или 8(4112)34-22-22. Сайт www.albank.ru