Успешных и талантливых детей из опекунских семей Якутска наградили призами

Снявшаяся в фильме «Сердце Пармы» (фильм 2019 года об истории противостояния пришельцев-московитян и жителей уральской пармы, пермских земель) в роли дочери языческого вождя наша юная землячка Милена Петрова (5 класс), Олег Сергеев (11 класс) – призёр республиканских турниров по дзю-до, увлекающийся при этом еще игрой на скрипке, юная гимнастка Дарья Н. (7 класс) – кандидат в мастера спорта, попавшая за свои спортивные достижения в топ-лист «Гордость Якутии» и молодой художник Милан В. (9 класс), постоянный участник различных конкурсов рисунков, призёр недавнего республиканского конкурса «Природа родного края» – все эти дети, воспитывающиеся в опекунских семьях, получили призы в стенах отдела опеки и попечительства администрации города Якутска.

— В городском округе Якутска на конец 2019 года под опекой у нас находится 929 детей, в приёмных семьях воспитываются 85 детей-сирот и в госучреждениях находится 192 ребёнка. Мы рады достижениям наших подопечных и, разумеется, наших опекунов. Без их заботы и усердия не было и успехов у детей. Наши опекуны в большинстве своём – люди весьма деятельные, активные, — отмечает начальник отдела опеки и попечительства Окружной администрации города Якутска Оксана Алексеевна Максимова.

Ценные призы для самых активных и успешных детей, находящихся под опекой в городе Якутске, предоставила фирма «Эл Джи интернешнл Якутск», которой и выражают свою благодарность работники отдела опеки и попечительства администрации столицы республики.