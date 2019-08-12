Успенский пост 2019 – что нельзя делать и календарь питания

Успенский пост — пост в православии, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, один из четырёх многодневных постов церковного года. Начинается с 14 августа по 27 августа включительно и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Дева Мария всю земную жизнь придерживалась строгой воздержанности в еде, а за три дня до своего ухода на небо перестала употреблять пищу и только пила воду.

Успенский пост появился около 1000 года, когда из продолжительного компенсаторного летнего поста (для тех кто не соблюл Великий пост), по немощи человеческой, был исключён весь месяц июль, и первая часть поста стала заканчиваться в праздник апостолов Петра и Павла 12 июля. Вторая же часть того поста образовала Успенский пост, начинающийся с праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста 14 августа.

Успенский пост является одним из самых коротких среди многодневных постов – он длится всего две недели.

Этот пост считается одним из суровых. Как и в любой другой пост, под запретом остаются мясо и мясные блюда, яйца, рыба, молоко и молочные продукты. Послабление допускается лишь в праздник Преображения Господня (Яблочный Спас) 19 августа, когда можно есть рыбу и выпить немного вина.

Так, на период Успенского поста важно воздерживаться от негативных эмоций и поступков, проявлений злобы и раздражения, а также лишних удовольствий и шумных развлечений. Запрет налагается на организацию свадебных церемоний, проведение обряда венчания и крещения.

Календарь питания на Успенский пост 2019: