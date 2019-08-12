Успенский пост 2019 – что нельзя делать и календарь питания
Успенский пост — пост в православии, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, один из четырёх многодневных постов церковного года. Начинается с 14 августа по 27 августа включительно и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Дева Мария всю земную жизнь придерживалась строгой воздержанности в еде, а за три дня до своего ухода на небо перестала употреблять пищу и только пила воду.
Успенский пост появился около 1000 года, когда из продолжительного компенсаторного летнего поста (для тех кто не соблюл Великий пост), по немощи человеческой, был исключён весь месяц июль, и первая часть поста стала заканчиваться в праздник апостолов Петра и Павла 12 июля. Вторая же часть того поста образовала Успенский пост, начинающийся с праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста 14 августа.
Успенский пост является одним из самых коротких среди многодневных постов – он длится всего две недели.
Этот пост считается одним из суровых. Как и в любой другой пост, под запретом остаются мясо и мясные блюда, яйца, рыба, молоко и молочные продукты. Послабление допускается лишь в праздник Преображения Господня (Яблочный Спас) 19 августа, когда можно есть рыбу и выпить немного вина.
Так, на период Успенского поста важно воздерживаться от негативных эмоций и поступков, проявлений злобы и раздражения, а также лишних удовольствий и шумных развлечений. Запрет налагается на организацию свадебных церемоний, проведение обряда венчания и крещения.
Календарь питания на Успенский пост 2019:
- 14 августа (Медовый Спас) – сухоядение. Можно употреблять только невареную растительную пищу – сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, хлеб. В этот день люди идут в церковь и освящают мед и орехи.
- 15 августа – горячая пища без растительного масла. Можно приготовить постную кашу и суп, сделать овощи на пару.
- 16 августа – сухоядение. Потребляется невареная пища растительного происхождения, которая не подвергается термической обработке (хлеб, свежие, моченые или сушеные фрукты и овощи).
- 17 августа – разрешена горячая пища с растительным маслом (каши, супы, тушеные овощи и грибы).
- 18 августа – во время приготовления пищи разрешено использование растительного, подсолнечного, оливкового или кукурузного масла.
- 19 августа (Преображение Господне) – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. Можно также кушать яблоки и виноград. Особенно популярны в этот день яблоки в меду. Во время этого поста можно лакомиться яблоками с медом.
- 20 августа – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
- 21 августа – сухоядение. Можно употреблять невареную пищу растительного происхождения: хлеб, воду, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.
- 22 августа – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
- 23 августа – сухоядение. Можно потреблять невареную растительную пищу: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 24 августа – разрешено кушать горячие блюда с растительным маслом, пить вино.
- 25 августа – разрешено кушать горячие блюда с растительным маслом, пить вино.
- 26 августа – сухоядение. Можно потреблять невареную растительную пищу: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 27 августа – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
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