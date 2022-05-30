Успейте проголосовать за Якутск в рейтинговом голосовании!

Сегодня завершается рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сегодня, 30 мая, у горожан последняя возможность сделать свой выбор и внести тем самым вклад в развитие своего города. Рейтинговое голосование за территории благоустройства завершится в полночь 30 мая по московскому времени. Отдать свой голос за понравившуюся общественную территорию в городе Якутске могут все жители старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте 14.gorodsreda.ru/. Объект, набравший наибольшее количество голосов, сможет претендовать на федеральное финансирование.

В столице республики в голосовании участвуют пять территорий: благоустройство набережной озера Сайсары и сквера Матери, набережной имени Романа Дмитриева, набережной по мотивам произведения Тимофея Сметанина «Лоокуут уонна Ньургуһун», сквера имени Федора Попова, сквера строителей.

На 29 мая в рейтинговом голосовании за территории благоустройства приняли участие 26 тысяч горожан. За благоустройство набережной озера Сайсары и Сквера матери отдали свои голоса 17 тысяч 802 человека, набережной имени Романа Дмитриева – 2962, набережной по мотивам произведения Тимофея Сметанина «Лоокуут и Ньургуһун» – 2630, сквера имени Федора Попова – 1925, сквера строителей – 1264.

Ссылка на голосование: https://14.gorodsreda.ru/

Отметим, что в 2021 году более 59 тысяч жителей из 13 городов и сел Якутии, проголосовали за проекты благоустройства территорий. По итогам голосования были выбраны 11 парков, площадей скверов в Нюрбе, селе Майя, поселке Айхал, селах Усть-Майя, Сунтар, Верхневилюйск, Кобяй, Аппаны, Намцы, Оленек, Нюя, которые благоустроят в 2022 году.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году для голосования представлены территории в Якутске, Алдане, Нижнем Куранахе, Амге, Ленске, Нижнем Бестяхе, Мирном, Айхале, Удачном, Нерюнгри, Усть-Нере, Олекминске, Сунтаре, Ытык-Кюеле, Борогонцах, Мохсоголлохе, Жатае.