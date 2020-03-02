Успей взять кредит «Хит сезона» от 12% годовых в АЭБ до конца марта

Алмазэргиэнбанк продлил действие сезонного потребительского кредита «Хит сезона» на один месяц – до конца марта.

Подать заявку на кредит наличными до 5 000 000 рублей можно в любом офисе АЭБ на территории республики и в мобильном приложении АЭБ Онлайн2.0.

«Хит сезона» оформляется на неотложные нужды на срок от 13 месяцев до 6 лет без залога и поручителей, а также без комиссии за выдачу кредита.

Особые условия действуют для зарплатных клиентов АЭБ, а именно сниженная процентная ставка в размере 12% годовых и сумма – до 5 000 000 рублей. У клиентов на общих условиях ставка составляет 13%, а максимальная сумма кредита – 3 000 000 рублей.

Оформить кредит «Хит сезона» могут граждане от 23 до 70 лет, имеющие стаж работы на текущем месте не менее 3-х месяцев, зарегистрированные на территории Якутии, в городах Владивосток и Хабаровск.

Пакет документов для оформления кредита стандартный: анкета-заявление, копия паспорта гражданина РФ, копия трудовой книжки, справка 2-НДФЛ за последние 12 месяцев, копия пенсионного удостоверения, копия военного билета, но стоит помнить, что банк может запросить дополнительные документы.

Рассмотрение заявки на кредит происходит в течение 15 рабочих дней с момента предоставления в банк полного пакета документов. Сумма кредита перечисляется на текущий банковский счет заемщика не позднее 3-х рабочих дней после подписания договора.

Досрочное погашение кредита осуществляется по письменному заявлению клиента, который имеет право вернуть всю сумму с уплатой процентов за фактический срок кредитования.

Неустойка за несвоевременное погашение кредита – 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день нарушения обязательств по кредитному договору.

Страхование осуществляется при согласии клиента на присоединение к договору индивидуального страхования заемщиков от несчастных случаев/страхования от несчастных случает и финансовых рисков, связанных с потерей работы – от 2,2-3% годовых.

Более подробно ознакомиться с условиями сезонного кредитного продукта «Хит сезона» можно во всех операционных офисах АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в городе Якутске, на территории республики, а также в городах Владивосток и Хабаровск.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина, 1.

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 г.

Официальный сайт АЭБ www.albank.ru

Call-центр +7 (4112)34-22-22, бесплатная круглосуточная горячая линия 8-800-100-34-22.