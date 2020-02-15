Успей самореализоваться в политической сфере!

ЗАЧЕМ?

В рамках процедуры Предварительного голосования будет проведён отбор кандидатов в представительные (законодательные) органы государственной власти и органы местного самоуправления. Участники, успешно прошедшие процедуру Предварительного голосования, могут стать кандидатами от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборной кампании в сентябре 2020 года!

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

Тебе от 18 до 35? Ты амбициозен? Уверен в себе? ранее не имел депутатского мандата и не являешься членом другой партии? Тогда тебе к нам!

Если ты хочешь принять участие в выборах в законодательные собрания (ЗС) регионов и представительные органы административных центров (АЦ) субъектов, то переходи на официальный сайт проекта (https://politstartup.er.ru) и нажимай «Зарегистрироваться»!

Если хочешь попробовать свои силы на выборах в органы местного самоуправления (МСУ), тогда заполняй анкету в официальной группе проекта во вкладке «Стать участником»: https://vk.com/app5708398_-107343210

Далее тебя будет ждать обучение с нашими наставниками – известными политиками и политтехнологами федерального и регионального уровня!

ДЛЯ ЧЕГО?

1. Реализовать себя на политической арене!

2. Провести агитационную кампанию, показать себя на дебатах, заручиться поддержкой избирателей и Партии!

3. Сотрудничать и лично общаться с опытными политиками и профессионалами в области политтехнологий!

4. Перенять опыт наставников и получить новые возможности для развития своих лидерских качеств!

Все еще сомневаешься? Самые талантливые и активные учасники, вне зависимости от победы, будут приглашены на стажировки в избирательные штабы и региональные исполкомы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Присоединяйся! Мы ждем именно тебя!