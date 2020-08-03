Успей получить субсидию на проведение дезинфекций!

До конца приема заявлений на субсидию для проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции осталось 2 недели. Крайний срок приема заявлений 15 августа 2020 г.

Напомним, что Правительство выделило дополнительное финансирование для того, чтобы все сотрудники пострадавших предприятий были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, а сами помещения — соответствующим образом оборудованы.

Субсидия предназначается организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в пострадавших отраслях, а также социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам МСП, которым принадлежат объекты туристкой индустрии. Все они должны быть включены в соответствующие реестры и перечни. При этом заявитель не должен находиться в процедуре ликвидации и банкротства, а также иметь задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам. (Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции»).

Указанная мера поддержки является разовой и выплачивается в течение месяца. По 15 тыс. руб. начисляется предпринимателям без наемных работников. Если у организации или ИП есть сотрудники, то к указанной сумме прибавляется по 6,5 тыс. руб. на каждого из них. При этом количество работников определяется на основании данных отчетности по состоянию на май 2020 года, которую работодатели направили в Пенсионный фонд до 15 июня.

Субсидия предоставляется в заявительном порядке, а прием заявлений начался 15 июля. В электронном виде направить его можно через Личный кабинет юрлица или ИП и по телекоммуникационным каналам связи, а на бумаге – по почте. Информацию о всех этапах рассмотрения заявления можно получить с помощью специального сервиса ФНС России на сайте www.nalog.ru, введя свой ИНН.